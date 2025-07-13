Теннисистки Кудерметова и Мертенс завоевали чемпионский титул на Уимблдоне

Спортсменка из РФ является первой россиянкой с 2017 году, кто смог выиграть в парном разряде.

Теннисистка из России Вероника Кудерметова и бельгийская спортсменка Элизе Мертенс завоевали чемпионский титул парного турнира «Большой шлем» в Уимблдоне. В финале они обыграли Се Шувэй из Тайваня и латвийскую участницу Елену Остапенко. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

В ходе встречи российско-бельгийский тандем практически постоянно лидировал. Матч закончился со счетом 3:6, 6:2, 6:4 в пользу Кудерметовой и Мертенс. Игра по времени заняла два часа 24 минуты.

На корте Кудерметова и Мертенс четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из десяти. В то время как противницы закончили встречу с двумя эйсами, четырьмя «двойными» и пятью реализованными брейк-пойнтами из 13.

Примечательно, что в 2021 году Мертенс и Кудерметова играли по разные стороны сетки. Тогда россиянка проиграла бельгийской спортсменке в решающем матче. Вероника также является первой россиянкой с 2017 году, кто смог выиграть Уимблдон в парном разряде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три россиянки вышли в четвертьфинал Уимблдона впервые за 19 лет.