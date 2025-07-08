Три россиянки вышли в четвертьфинал Уимблдона впервые за 19 лет

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Андреева, Павлюченкова, Самсонова и Хачанов вышли в ¼ финала Уимблдона

Фото, видео: Reuters/Isabel Infantes; 5-tv.ru

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Мирра Андреева стала самой молодой участницей этой стадии состязаний с середины нулевых.

Впервые за 20 лет сразу четыре россиянина пробились в четвертьфинал Уимблдона, старейшего и одного из самых престижных теннисных турниров в мире.

Причем Мирра Андреева стала самой молодой участницей этой стадии состязаний с середины нулевых. 18-летняя уроженка Красноярска в двух сетах разгромила десятую ракетку мира, американку Наварро.

Компанию в одной четвертой финала ей составят Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Карен Хачанов.

Такого не было два десятилетия, со времен, когда в мировом теннисе доминировали наши девушки — Мыскина, Петрова, Кузнецова и Шарапова. Этот квартет блистал на Уимблдоне в 2005 году.

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