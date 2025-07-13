В Великобритании сразу после взлета рухнул самолет

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 45 0

Информация о жертвах уточняется.

В Великобритании самолет Beechcraft Super King Air упал сразу после взлета

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jose Lucena

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В лондонском аэропорту Саутенд произошла авиакатастрофа — сразу после взлета потерпел крушение и загорелся небольшой самолет Beechcraft King Air B200. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Известно, что воздушное судно направлялось в Нидерланды. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В сети уже появились кадры, запечатлевшие момент взрыва на взлетно-посадочной полосе — на них видны вспышка огня и густой черный дым.

Самолет Beechcraft King Air B200 рассчитан на семь-девять пассажиров. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Индии потерпел крушение Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший в Лондон. Самолет упал на жилой квартал на западе страны.

На борту находились 242 человека, из которых выжил только один — гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш.

В результате трагедии погибли 274 человека, включая жителей на земле. 

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
В Великобритании сразу после взлета рухнул самолет
21:00
«Такое в первый раз»: Ваенга отменила летние концерты из-за проблем со здоровьем
20:39
«По понятиям»: как Любовь Успенская выбирает мужчин
20:18
«Старейте на здоровье»: Наталья Рудова резко высказалась в адрес Меньшовой
20:00
Захарова: тема Украины была приоритетной на встрече Рубио и Лаврова
19:39
Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Олимпиаде по химии в Дубае

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Коли ботокс смолоду: бьюти-эксперт о рекомендованном возрасте для инъекций
Польша ждет покаяния: Украина уходит от ответственности за Волынскую резню
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025