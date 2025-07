В Великобритании сразу после взлета рухнул самолет

В лондонском аэропорту Саутенд произошла авиакатастрофа — сразу после взлета потерпел крушение и загорелся небольшой самолет Beechcraft King Air B200. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Известно, что воздушное судно направлялось в Нидерланды. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В сети уже появились кадры, запечатлевшие момент взрыва на взлетно-посадочной полосе — на них видны вспышка огня и густой черный дым.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 A plane has just crashed at Southend Airport in the county of Essex in England.



