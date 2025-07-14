В России рекордно подорожали морковь и свекла

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 586 0

Проблему связывают с позицией торговых сетей.

Морковь и свекла рекордно подорожали

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Список самых подорожавших овощей с начала 2025 года возглавили морковь и свекла. Об этом написали «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По ситуации на 7 июля, стоимость этих продуктов поднялась до 62,6% и 62,4% соответственно. В это же время цена на картофель, который раньше находился на первом месте, выросла на 48,47%.

Представители отрасли предположили, что проблема связана с позицией торговых сетей: вместо продукции местных производителей они полагаются на импорт, в результате чего российские хозяйства снижают производство.

Согласно статданным, цены на свеклу и картофель за последнюю неделю немного снизились — на 3,8% и 2,6% соответственно, в то время как морковь все еще дорожает. В среднем за неделю стоимость овоща по стране увеличилась на 4,5%. В отдельных субъектах, к примеру, в Удмуртии, рост цен на корнеплод составил 14,5%, в других регионах и вовсе наблюдается дефицит.

В Кемеровской области власти пояснили, что моркови нет в продаже, так как в регионе закончился урожай прошлого года. На нехватку овоща пожаловались и жители Башкирии.

Крупные аграрные отраслевые объединения также признают сложность ценовой ситуации.

Ранее, писал 5-tv.ru, были раскрыты секреты удачных покупок на фуд-рынках.

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