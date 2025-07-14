Рыбаков призвали обратить внимание на состояние своих ног: «Серьезный фактор риска»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Врач Малай: сидение часами с удочкой грозит рыбацким варикозом

Ночные судороги и трофические язвы: названа опасность для любителей рыбалки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сидение с удочкой часами без движения может негативно отразиться на здоровье.

Рыбакам, любящим проводить много времени с удочкой у воды, нужно обратить внимание на состояние своих ног. О возможных симптомах варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК), которую называют «рыбацким варикозом», в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-кардиолог Анастасия Малай.

По словам специалиста, ВБНК — хроническое заболевание с варикозным расширением подкожных вен, сопровождающееся венозной недостаточностью. Возникает такое состояние из-за нарушения нормального венозного кровотока и застоя.

От одного положения тела, сидя или стоя, снижается активность мышечно-венозной помпы голени, затрудняется кровяной отток. Вследствие этого образуется отек, тяжесть, боль, зуд, ночные судороги. Однако усиленный венозный рисунок на ногах у людей со светлой кожей — не всегда варикоз, а скорее индивидуальная особенность.

«Сидение с удочкой часами без движения — это серьезный фактор риска развития варикоза. Современные исследования показывают, что при длительном венозном застое снижается напряжение сдвига — механическое давление, которое кровь оказывает на клетки внутренней оболочки вен. Это влияет на обмен веществ и способствует воспалительным изменениям, утолщению или истончению венозной стенки и прогрессированию заболевания», — пояснила Малай.

Отсутствие лечения ВБНК может спровоцировать липодерматосклероз, венозную экзему и трофические язвы.

Один из эффективных методов консервативной терапии — эластическая компрессия. Это способ с использованием компрессионного трикотажа, поддерживающего вены, вызывающего отток крови и предотвращающего отеки. Компрессионные гольфы или чулки следует носить с давлением у лодыжки 10–30 миллиметров ртутного столба, особенно во время рыбалки, длительных поездок и перелетов.

«Предотвратить заболевание или замедлить его развитие можно с помощью простых мер: регулярная ходьба, использование компрессионного трикотажа и внимание к первым симптомам», — заключила кардиолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли навсегда вылечить варикоз.

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