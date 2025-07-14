От винта: низкий пролет «кукурузника» испугал отдыхающих на Ладоге
Пилот легкомоторного самолета напугал отдыхающих на берегу Ладожского озера
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Незапланированное экстрим-шоу проверяют прокуратура, СК и Росавиация.
Прокуратура, Следственный комитет и Росавиация проверяют незапланированное шоу в Ленинградской области. Пилот легкомоторного самолета решил поприветствовать людей, которые отдыхали на берегу Ладожского озера. И несколько раз пролетел над пляжем на экстремально низком расстоянии от земли. И сильно напугал зрителей.
Люди в страхе закрывали голову руками. А некоторые в панике пытались убежать.
Такой реакции пилоты явно не ожидали. С их слов, рейс был тренировочным и проходил в штатном режиме на высоте 30 метров, что не представляет опасности. Это была подготовка к исследованию исторических объектов. В дальнейшем по этому маршруту планируют возить экспертов-историков, чтобы они с высоты могли оценить состояние достопримечательностей.
Однако у Росавиации к этим маневрам возникли вопросы. Сейчас следователи работают на территории аэроклуба в Щеглово и допрашивают сотрудников.
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