Российский «Тор» стер с неба вражеские БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Опубликовано видео уничтожения ЗРК «Тор» ударных беспилотников ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС РФ не оставляют противнику ни единого шанса на успех.

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» в составе группировки войск «Восток» уничтожил ударные беспилотники противника на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

По данным Минобороны РФ, было поражено восемь целей — крупные ударные беспилотники самолетного типа UJ-22 Airborne, Punisher и RAM II, а также другие ударные дроны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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