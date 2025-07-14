Ретроградный Меркурий возвращается: как пережить «время хаоса» с 18 июля по 11 августа

В мире, где скорость и точность коммуникации становятся определяющими, на горизонте вновь появляется явление, способное нарушить привычный ход вещей. Уже с 18 июля начинается очередной период ретроградного Меркурия, который, по мнению астрологов, может серьезно повлиять на привычную реальность, пишет Life.ru.

Ретроградный Меркурий продлится до 11 августа 2025 года и, как утверждают специалисты, принесет с собой трудности в общении, сбои в технике и внезапное возвращение незавершенных дел. Но не все так мрачно: при правильном подходе это время можно использовать с пользой.

Ретроградный Меркурий будет проходить в знаке Льва, что придаст общей обстановке нотки драматизма, гордости и стремления к признанию. Это может сказаться на манере общения: эмоции будут брать верх, а желание быть услышанным — становиться навязчивым.

Как ретроградный Меркурий влияет на знаки зодиака

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) : возможны эмоциональные всплески, необдуманные слова, конфликты. Стоит быть осторожнее с инициативами и лидерством;

: возможны эмоциональные всплески, необдуманные слова, конфликты. Стоит быть осторожнее с инициативами и лидерством; Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) : возможны задержки в финансах, сбои в документах и ошибочные расчёты. Отличное время для наведения порядка в бумагах;

: возможны задержки в финансах, сбои в документах и ошибочные расчёты. Отличное время для наведения порядка в бумагах; Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) : особенно чувствительны к ретроградному Меркурию — возможны проблемы с гаджетами, общением;

: особенно чувствительны к ретроградному Меркурию — возможны проблемы с гаджетами, общением; Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы): могут погрузиться в прошлое, переосмысление эмоций и внутренние переживания. Хорошее время для самоанализа и прощения.

Что не рекомендуется делать в этот период

С 18 июля по 11 августа лучше воздержаться от:

Запуска новых проектов и подписания важных документов;

Покупки техники, автомобилей, недвижимости;

Начала дальних поездок (особенно если они срочные);

Выяснения отношений и резких высказываний;

Принятия судьбоносных решений.

Что можно и нужно делать во время ретроградного Меркурия

Это идеальный период для всего, что начинается с «пере-»:

Переосмысление планов и целей;

Перепроверка документов;

Ремонт и настройка техники;

Возвращение к незавершённым делам;

Восстановление старых связей и контактов.

Главное — сохраняйте осознанность

Ретроградный Меркурий — это не приговор. Это возможность замедлиться, посмотреть на свою жизнь со стороны, закрыть гештальты и освободить пространство для будущих достижений.

Если вы не будете спешить, станете внимательнее к деталям и людям вокруг, этот период может стать неожиданно продуктивным.