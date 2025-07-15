Розацеа и жара: что наносить на лицо категорически нельзя

Для выбора правильного ухода лучше обратиться к врачу.

Людям с обострениями розацеа необходимо использовать солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, носить солнцезащитные очки и отказаться от применения жирных кремов и масел. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-дерматолог Светлана Петрова.

По ее словам, для пациентов с розацеа лучше подходят солнцезащитные кремы с защитой не менее 30, в состав которых входят физические фильтры — оксид цинка и диоксид титана. Она также отметила, что следует избегать использования глиняных масок, жирных кремов и масел, а также косметики, содержащей эфирные масла или яркие отдушки.

Врач обратила внимание на правильную технику нанесения солнцезащитного крема. Она рекомендовала использовать метод «два пальца»: выдавить крем по две полоски на средний и указательный пальцы и затем равномерно распределить его по лицу, ушам и шее. При этом важно помнить, что тональные средства с SPF не обеспечивают должной защиты от солнца и должны наноситься только после солнцезащитного крема. Также она порекомендовала обращаться к дерматологу для выбора средств ухода при наличии розацеа или других кожных проблем, используя возможности телемедицины.

Розацеа, известная как розовые угри, представляет собой хроническое заболевание кожи, которое проявляется стойким расширением капилляров, образованием узелков и пузырьков, отеками и покраснением. Это заболевание обычно поражает кожу лица, но может затрагивать и область шеи, груди, верхней части спины и волосистой части головы.

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