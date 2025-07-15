Мишустин подписал документ о развитии многофункционального сервиса на базе MAX

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 47 0

Вся инфраструктура платформы находится на территории России.

Мишустин подписал распоряжение о развитии национального мессенджера на базе MAX

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал документ, который предусматривает развитие национального многофункционального сервиса на основе недавно запущенной платформы МАX. Эта платформа станет основой для многофункционального сервиса обмена информацией. Распоряжение было опубликовано на сайте правительства 15 июля.

«За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания „Коммуникационная платформа“ — дочерняя структура холдинга VK», — говорится в заявлении.

По информации Министерства цифрового развития, инициатива на базе MAX позволит обеспечить безопасное взаимодействие и доступ к государственным и коммерческим цифровым сервисам. Важно отметить, что инфраструктура платформы расположена в пределах страны, что обеспечивает надежное хранение данных и защиту пользователей.

В MAX также доступны функции групповых чатов, денежных переводов, групповых видеозвонков, а также мини-приложения от российских компаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в многофункциональной цифровой платформе обмена данными MAX уже можно подписаться на Пятый канал, «Известия» и РЕН ТВ. Также уже доступны каналы знаменитостей и блогеров.

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