По мнению Дмитрия Пескова, новые обещания США по поставкам вооружений Украине воспринимаются Киевом не как путь к миру, а как поощрение к эскалации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Дональда Трампа о планах США и ЕС по передаче Украине нового пакета вооружений. Как подчеркнул представитель Кремля на брифинге 15 июля, подобные инициативы западных стран рассматриваются украинской стороной как поддержка дальнейшего ведения боевых действий, а не как шаг к мирному урегулированию конфликта.

Песков добавил, что заявления американского лидера требуют внимательного анализа. После этого президент России Владимир Путин примет решение, будет ли он реагировать лично.

«Я не хотел бы забегать вперед. Давайте дождемся, посчитает ли президент нужным прокомментировать это», — отметил он.

Накануне Дональд Трамп заявил о договоренности между США и Евросоюзом, согласно которой Вашингтон поставит Киеву вооружение, а оплату возьмут на себя европейские партнеры. Речь идет о производстве американского оружия за счет европейских фондов, что, по мнению наблюдателей, укрепляет влияние США на военную политику Евросоюза.

Тогда же посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что США пытаются перенаправить финансовые потоки на себя, чтобы сохранить контроль над Киевом и усилить собственное влияние в сфере вооружений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стоит за экономическими угрозами Трампа в адрес РФ.