«Не воспринимает меня как артистку»: Ольга Серябкина о своем муже

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 22 0

Супругу Ольги Серябкиной все равно — популярна его жена или нет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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За что же на самом деле супруг певицы полюбил ее?

Супруг певицы Ольги Серябкиной, предприниматель Георгий Начкебия, ценит ее многогранную личность. Он видит в ней не только звезду эстрады или хранительницу домашнего очага, но и человека со всеми его качествами и проявлениями. Об этом звезда рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru в кулуарах утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».

По словам знаменитости, ее избранник и сам не лишен устремлений в жизни, он не зацикливается на деятельности своей возлюбленной, отдавая предпочтение эмоциональной составляющей Ольги.

«Мой муж тоже амбициозный. У него нет такого, что ему нравится, когда на меня смотрят другие люди. Ему вообще пофиг. Ему нравится мое отношение к нему. Он выбрал меня. Для него нет разницы, популярна я или нет. При этом ему нравится, когда я довольна. А довольна я, когда у меня все хорошо», — пояснила артистка.

Помимо этого, собеседница отметила, что ее муж не ограничивается принятием ее в роли известной персоны или хозяйки по дому.

«Он не воспринимает меня как артистку. Или, например, ему нравится часть, когда я дома. Нет. Это совокупность всего», — поделилась Ольга.

Исполнительница посоветовала женщинам обращать внимание на хороших и уверенных в себе мужчин. А также подчеркнула, что самореализация партнера влияет на его отношение к избраннику.

«Всем нужно быть при деле», — заключила певица.

Ранее, писал 5-tv.ru, Серябкина рассказала о воспитании трехлетнего сына Луки.

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