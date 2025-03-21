«Начались мощнейшие скандалы»: Серябкина рассказала о воспитании сына

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 22 0

Сын певицы Ольги Серябкиной стал часто закатывать скандалы молодой маме

Ольга Серябкина испытала трудности в воспитании единственного сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Наследнику певицы три года.

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина испытывает трудности в воспитании трехлетнего сына Луки от бизнесмена Георгия Начкебия. Об этом певица откровенно рассказала в личном блоге в социальных сетях. Звезда поделилась, что ей, как и многим мамам, неоднократно приходилось проявлять терпение.

«Кризис трех лет наступает, когда ребенок приближается к дошкольному возрасту. Появляется бунтарство, упрямство, истерики и много-много других «приколов», — призналась Ольга.

По словам певицы, она не ленится объяснять причины, по которой говорит сыну «нет».

«У нас были периоды, когда я объясняла в день реально раз по 20», — добавила Серябкина.

Мамам, сталкивающимися с похожими проблемами, артистка посоветовала не забывать о главном — о любви.

«Пусть будут строгие моменты, но главное — всегда обнимать и поддерживать», — заключила певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких отношениях Ольга Серябкина со своим мужем.

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