Чудом остался жив: в Махачкале совершено покушение на бойца ММА Тимура Хизриева

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

В Махачкале совершено покушение на бойца ММА Тимура Хизриева

Бойца ММА Хизриева обстреляли в Махачкале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В тело спортсмена попало около пяти пуль из травмата.

На бойца ММА Тимура Хизриева был совершен вооруженный налет во дворе жилого дома в Махачкале, сообщает URA.RU.

Известно, что двое неустановленных граждан, лица которых находились под масками, открыли стрельбу на улице Даниялова по спортсмену. В момент покушения Хизриев выходил из своего автомобиля.

Тогда вооруженные люди уже поджидали его, после чего совершили около десяти выстрелов из травматического оружия и скрылись с места происшествия.

Полицейские объявили план «Перехват». Как отмечали очевидцы, убегая, преступники кричали оскорбительные слова про семью пострадавшего. Злоумышленники уехали на белом автомобиле, забрав по пути сообщника, ожидавшего поблизости.

Хизриев остался жив, его прооперировали врачи. В настоящий момент состояние бойца стабильное, его жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, на теле спортсмена обнаружили примерно пять огнестрельных ранений в область плеча, кисти и грудной клетки.

Ранее, писал 5-tv.ru, очевидцы сообщили о стрельбе в центре Нальчика.

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