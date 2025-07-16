«Он манипулятор»: Ольга Серябкина о воспитании сына

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 312 0

Ольга Серябкина воспитывает своего ребенка в строгости

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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У мальчика уже есть четкий режим и график.

Певица Ольга Серябкина поделилась своими методами трехлетнего воспитания сына. Об этом звезда рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru в кулуарах утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».

Исполнительница отметила, что воспитывает наследника с акцентом на дисциплину, поскольку считает, что современные дети умеют манипулировать на новом уровне и точно знают, чего хотят.

«Мы росли, когда нам говорили: „Ты должен поделиться“. И мы понимали, что должны делиться. И в итоге мы сейчас работаем над тем: „А что же я хочу“. У детей действительно сейчас по-другому. Я своего сына стараюсь воспитывать в строгом ощущении из-за того, что он манипулятор. А дети сейчас манипулируют на другом уровне. Они четко понимают, что они хотят», — сказала она.

К тому же звездная мама выделила свои принципы выстраивания общения с ребенком.

«У моего ребенка в три года есть уже расписание, и это хорошо. Четкий режим и график. И есть понимание у него: „Надо“. Например, не хочет он идти на занятие, а я ему говорю: „Нет вариантов, тебе надо“. Я тоже сейчас не хочу идти на работу, но мне надо, так как есть определенные обязательства. Дисциплина должна однозначно быть», — пояснила Ольга.

По словам артистки, контроль в воспитании детей до определенного возраста крайне важен, поэтому знаменитость планирует отдать сына на занятия спортом, чтобы помочь ему развить характер и «мужской стержень».

Ранее, писал 5-tv.ru, Серябкина рассказала о воспитании сына.

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