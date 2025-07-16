В России могут начать штрафовать за передачу номера другому лицу

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Размер взыскания может достигнуть 200 тысяч рублей.

В России могут ввести штраф за передачу номера другому лицу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Штраф за передачу абонентского номера стороннему лицу могут ввести в России. Это упоминается в таблице поправок, опубликованной на сайте базы Госдумы.

«Незаконная передача абонентом <…> абонентского номера, выделенного ему на основании договора об оказании услуг <…> иному лицу, влечет наложение административного штрафа», — отмечается в документе.

Такими поправками могут дополнить статью 13.29.1. КоАП РФ — «Заключение оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, договора об оказании услуг связи посредством информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ способом, не предусмотренным законодательством РФ в области связи».

Так, физическим лицам придется в случае принятия закона придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. ИП и юрлицам грозят штрафы от 50 до 100 и от 100 до 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России запретят продажу смартфонов без доступа к RuStore.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.96
-0.41 91.15
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:33
При покупке онлайн-билетов на поезд можно будет создать профиль питомца
8:24
«Не воспринимает меня как артистку»: Ольга Серябкина о своем муже
8:16
Не примут в суде: какую запись с видеорегистратора не получится использовать
8:15
Трое мирных жителей ранены в результате атаки боевиков ВСУ на Горловку
8:00
Шоу-биз за неделю: трон Кадышевой пошатнулся, а Ивлеева взялась за старое
7:46
В России могут начать штрафовать за передачу номера другому лицу

Сейчас читают

«Он манипулятор»: Ольга Серябкина о воспитании сына
«Кошмар на улице Вязов» — 41 год спустя: как изменились герои культового ужастика
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025