Извержение вулкана началось на исландском полуострове

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Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес

Фото, видео: www.globallookpress.com/GEOLOGICAL AGENCY; 5-tv.ru

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Местные власти предупреждают о возможной отмене авиарейсов.

Полуостров Рейкьянес на юго-западе Исландии утопает в лаве. Там сегодня началось извержение вулкана.

Огромные потоки поднимаются из трещин в земной коре. Местных жителей и туристов в эти минуты срочно эвакуируют.

Также власти предупреждают о возможной отмене рейсов из-за выбросов вулканического пепла. Он может попадать в двигатели самолетов и сильно снижать видимость.

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Извержение вулкана началось на исландском полуострове

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