+Анастасия Волочкова вновь удивила откровенным снимком с Мальдив

Балерина показала фигуру в компании молодого спутника.

Балерина Анастасия Волочкова продолжает следовать своей традиции — отдыхать на Мальдивах и делиться яркими моментами с поклонниками. В этот раз 49-летняя артистка прилетела на острова в сопровождении 26-летнего танцора Марчела Абаби, участника ее шоу. Как рассказала сама Волочкова в соцсетях, это уже 26-я поездка на курорт за последние 13 лет.

В соцсетях артистка опубликовала видео, где ее молодой спутник поет и танцует с бокалом в руках, развлекая балерину на фоне райского пейзажа. Судя по настроению, пара проводит время весело и беззаботно. А ближе к вечеру Волочкова вернулась к привычной для себя традиции — откровенной фотосессии.

Фото: volochkova_art

На новом снимке, сделанном у бассейна, артистка позирует топлес, демонстрируя подтянутую фигуру. Поклонники в комментариях разделились: одни восхищаются смелостью и формой балерины, другие критикуют за излишнюю откровенность.

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