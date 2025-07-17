Считали вымершим: в Новой Зеландии нашли редкий вид птицы киви

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В Новой Зеландии спустя полвека поисков нашли редкий вид птицы киви

Фото, видео: 5-tv.ru

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Их не видели с конца 1970-х.

В Новой Зеландии обнаружили птицу, уже полвека считавшуюся вымершей. Речь о самой маленькой разновидности пятнистых киви, которую еще называют пукупуку.

Живут они лишь на небольших островах, в Новой Зеландии их не видели и не слышали с конца 1970-х.

Обнаружил пукупуку местный рейнджер, который как раз услышал непривычные для этой территории звуки. Охотник смог поймать птицу, чтобы взять у нее несколько перьев. Собственно, их анализ и подтвердил неожиданную находку.

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