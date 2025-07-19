Российские школьники взяли пять золотых медалей на олимпиаде в Австралии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

В 2025 году РФ продемонстрировала стабильные успехи на международных интеллектуальных турнирах.

Российские школьники взяли пять золотых медалей на олимпиаде в Австралии

Фото: Telegram/Правительство России/government_rus

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Российская сборная школьников завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая завершилась в Австралии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Российская сборная показала безупречный результат. Шесть участников, представлявших нашу страну, завоевали пять золотых и одну серебряную медаль», — говорится в официальном сообщении аппарата Чернышенко.

Олимпиада IMO считается крупнейшим и наиболее престижным интеллектуальным соревнованием среди школьников по математике. В 2024 году команда России завоевала шесть медалей — четыре золотых и две серебряные, однако в 2025 году результат оказался еще более выдающимся.

Вице-премьер поздравил школьников с победой, отметив вклад педагогов и наставников, а также подчеркнул, что глава государства Владимир Путин придает большое значение развитию математического образования в стране.

«Наша страна — родина целой плеяды выдающихся математиков. Современные школьники продолжают эти традиции и показывают высокие результаты<…> Благодарим учителей и наставников за знания, а ребят — за повод гордиться их успехами», — приводятся слова Дмитрия Чернышенко.

По данным его аппарата, с учетом последнего успеха на IMO, российские школьники в 2025 году завоевали 16 медалей на основных международных олимпиадах и 52 — на промежуточных тренировочных соревнованиях.

Сборную команду РФ на олимпиаде возглавил Кирилл Сухов, руководитель ресурсного центра дополнительного образования ГБНОУ «Президентский физико-математический лицей № 239». Его заместителями стали Павел Кожевников и Илья Богданов из МФТИ, а также Александр Кузнецов из того же лицея № 239 в Санкт-Петербурге.

Международная математическая олимпиада проводится ежегодно с 1959 года. Россия традиционно входит в число сильнейших стран-участниц, а многие победители прошлых лет в дальнейшем становились учеными мирового уровня.

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