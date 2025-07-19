В СФ предупредили о звонящих под видом смены кода домофона мошенниках

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Злоумышленники просят данные из СМС, чтобы получить доступ к деньгам жертв.

В СФ предупредили о звонящих под видом смены кода домофона мошенниках

Фото: © РИА Новости/Александр Уткин

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В России появилась новая мошенническая схема, связанной со звонками под видом смены кода домофона. Об этом предупредил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин в разговоре ТАСС.

«За первый квартал 2025-го почти каждый второй россиянин сталкивался с подозрительными звонками, а число атак через такие мессенджеры, как WhatsApp, выросло в 3,5 раза. На этой волне, уже как по закону жанра, преступники вывели новую тактику: под видом замены кода домофона они устанавливают на устройство жертвы вредоносное приложение и убеждают перевести сбережения на „безопасные“ счета», — пояснил он.

Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками обслуживающей организации, предлагая продиктовать код из СМС для «подтверждения личности». Цель таких звонков — получить доступ к банковским счетам и похитить деньги.

Кроме того, в Москве были зафиксированы случаи, когда мошенники выдавали себя за сотрудников службы защиты прав потребителей и по телефону убеждали пожилых людей снять деньги и передать их курьерам якобы для возврата ранее похищенных средств.

Эксперты рекомендуют не сообщать коды из СМС, не передавать деньги незнакомцам и внимательно проверять информацию, поступающую по телефону. В случае подозрительных звонков следует немедленно обращаться в правоохранительные органы, чтобы предотвратить возможные мошеннические действия.

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