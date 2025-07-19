Польша начала массовую депортацию граждан Грузии из-за криминальной активности

Польские власти начали массовую высылку граждан Грузии с территории страны на фоне роста преступности среди мигрантов. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк по итогам прошедшего в Германии саммита, посвященного вопросам миграционной политики. По его словам, сотни человек подлежат депортации из-за причастности к противоправным действиям.

«У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши, потому что ведут преступную деятельность», — сказал Семоняк. Его слова приводят РИА Новости.

Дополнительные комментарии по ситуации дал депутат польского сейма Гжегож Плачек. В интервью RMF24 он связал происходящее с усилением активности представителей так называемой «грузинской мафии» в странах Шенгенской зоны. По словам парламентария, безвизовый режим, позволяющий гражданам Грузии свободно перемещаться по Европе, стал фактором, способствующим росту числа преступлений.

Плачек отметил, что в последние месяцы зафиксировано резкое увеличение незаконной деятельности, и уже начались первые депортации.

По данным открытых источников, депортации уже начались: в середине июля из Польши принудительно выдворили 27 граждан Грузии и 13 граждан Молдавии по причинам, связанным с угрозой безопасности и общественному порядку. Конкретные сроки и объем дальнейших высылок пока не уточняются.

Польские власти продолжают контролировать ситуацию и предпринимать меры по обеспечению общественной безопасности.

Такой вариант отражает факты без домыслов и сохраняет логику, при этом избегает недостоверных или не подтвержденных деталей. Если нужны, могу помочь с дополнительной доработкой.