Трамп заявил об «угасании» БРИКС после угрозы ввести десятипроцентные пошлины

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 84 0

Дональд Трамп: БРИКС ведет антиамериканскую политику

Трамп заявил об «угасании» БРИКС после угрозы ввести 10-процентные пошлины

Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong

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По словам, резидента США, объединение ведет якобы антиамериканскую политику.

Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «быстро угасает» после его предупреждения о введении десятипроцентных пошлин для стран, входящих в объединение. Об этом сообщил Трамп в ходе общения с журналистами по случаю подписания закона о регулировании криптовалют. Трансляцию вел телеканал CBS.

По словам Трампа, БРИКС ведет якобы антиамериканскую политику, что, по его мнению, требует жесткого экономического ответа со стороны Вашингтона. В начале июля Дональд Трамп публично пообещал ввести дополнительные пошлины в размере десяти процентов на товары из стран, которые, по его утверждению, следуют политике БРИКС. Эта угроза была воспринята в мировой повестке как попытка давления на страны глобального Юга и укрепление американского влияния в международной торговле.

Лидеры государств БРИКС отвергли заявления о том, что их объединение имеет антиамериканскую направленность. По их словам, альянс нацелен на формирование справедливой многополярной системы международных отношений и не выступает против какой-либо конкретной страны.

6 июля президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС по видеосвязи отметил, что расчеты в национальных валютах между государствами объединения продолжают устойчиво расти, что укрепляет экономическую независимость участников и снижает зависимость от доллара и евро.

На фоне напряженности между США и странами БРИКС, организация продолжает расширять экономическое сотрудничество, развивать транспортные коридоры и обсуждать возможный переход к общей расчетной единице в долгосрочной перспективе.

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