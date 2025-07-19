В Киевском районе Донецка прогремели взрывы, сообщает корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

По имеющимся данным, снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, упали рядом с пятиэтажным жилым зданием, которое находится напротив республиканского центра травматологии. Сообщается, что в населенном пункте была активирована система противовоздушной обороны (ПВО).

По информации, полученной от мэра Донецка Алексея Кулемзина через его Telegram-канал, в результате обстрела, предположительно, пострадал жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу улица Университетская. В здании были повреждены окна.

В тот же день стало известно, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сельскохозяйственный рынок в Великих Копанях, что в Херсонской области, получили ранения мужчина и женщина. Также были уничтожены два грузовика, которые перевозили овощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.