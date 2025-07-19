ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 95 0

На этих объектах производились компоненты для ракет и ударных беспилотников.

ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Российские войска атаковали объекты военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточное оружие. Об этом стало известно в субботу, 19 июля, из заявления Министерства обороны Российской Федерации.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что на этих предприятиях производились компоненты для ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно информации от Министерства обороны, все намеченные цели были успешно поражены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов были повреждены контактные сети, что вызвало задержку более чем пятидесяти поездов. Сотрудники железнодорожной отрасли незамедлительно приступили к ремонту контактной сети после проверки оборудования. Работники РЖД оказывают помощь пассажирам. Плозднее на участке пути между станциями Лихая и Замчалово, который был временно закрыт из-за происшествия с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) украинских военных, движение было восстановлено в обоих направлениях.

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