В «Лужниках» прошел первый день VK Fest

На территории «Лужников» в Москве завершился первый день музыкально-развлекательного фестиваля под открытым небом VK Fest. Организаторы подготовили для гостей обширную и разнообразную двухдневную программу, в которой объединились музыка, самые современные технологии, перформансы, дискуссии, встречи с инфлюенсерами и даже косплей.

На открытии фестиваля выступили Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Анна Асти, Егор Сесарев, рэперы Алексей Узенюк (Элджей) и Дмитрий Кузнецов (Хаски), группа «Три дня дождя», «ХЛЕБ», IOWA, «Комната культуры», исполнители Никита Коробыко (nkeeei), Егор Юницкий (uniqe), Артем Шиловец (ARTEM SHILOVETS) и многие другие.

Помимо развлекательных мероприятий гости смогли посетить «VK Лекторий». В числе спикеров 19 июля были известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, а также экскурсовод, специалист в области инженерной истории Москвы Айрат Багаутдинов. Эксперты обсуждали городскую среду и общественные пространства. С гостями пообщалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Здесь можно прекрасно провести время: послушать музыку, увидеть людей, которые являются действительно звездами. Настоящими звездами, не мнимыми, а которые своим трудом, своим талантом заслужили такое звание… Какой-то особый мир, который создан, и это прекрасно», — отметила дипломат.

В рамках своего выступления на VK Fest Захарова, которая не первый год пишет стихи, а они превращаются в песни, рассказала об интересном сотрудничестве. Сейчас она работает над совместной композицией с рэпером Птахой (настоящее имя Давид Нуриев — Прим. ред.). По словам пресс-секретаря МИД, демоверсия уже готова.

«Это реально коллаборация с Птахой. Полгода, как он позвонил, я ответила, и у нас получается что-то, нечто. Недели две назад было предварительное демо. Дальше следите за ним, когда он это выпустит. Удивительная история, я себе даже не могла это представить», — призналась Захарова.

Как подчеркнула дипломат, она и представить не могла, что ее лирические стихи будут совместимы со своеобразной индивидуальной манерой популярного рэп-исполнителя. Тем не менее, несмотря на разницу стилей, это случилось. Прежде Мария Захарова написала слова к песням «Сила моя со мной» (исполнила Любовь Успенская), «Мой ангел» (музыка Максима Фадеева, спела Ирина Понаровская) и «Верните память» (Елена Север).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был двухдневный VK Fest в Петербурге.