Десятки артистов и тысячи зрителей: в Петербурге прошел двухдневный VK Fest

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В Петербурге прошел двухдневный VK Fest

Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС; 5-tv.ru

На центральную сцену вышли главные хитмейкеры страны: NILETTO, Bearwolf и Джиган.

По-настоящему жарко было в эти выходные на берегу Финского залива, где прошло, пожалуй, самое яркое шоу этого лета — VK Fest. Двухдневный марафон музыки, света, развлечений и хорошего настроения, которое не смогла испортить даже погода. Корреспонднет «Известий» Надежда Одинцова тоже не побоялась дождя и узнала, чем организаторы удивляли гостей.

Чектыре сцены, пылающие огнем, хиты любимых исполнителей. Слова знакомы каждому. И даже дождь не стал помехой на жарком танцполе!

VK Fest уже давно вышел за рамки только музыкального события. На два дня парк 300-летия на берегу Финского залива превратился в площадку, где все про творчество, свободу самовыражения и активный отдых.

Один костюм ярче другого — здесь, как наяву, гуляют персонажи, сошедшие со страниц японских комиксов и из сюжетов популярных видеоигр — артисты косплея готовились к фестивалю неделями. Образы и декорации — все ручная работа.

«Конечно, важно, чтобы костюм был не только красивым и показывал какую-то часть жизни, но также чтобы в нем можно было спокойно передвигаться. Ну еще и кувыркаться. Обязательно и подраться, если что», — заявила косплеер Эльза.

В сказку детства погрузились те, кто заглянул на стенд о грядущей кинопремьере «Буратино» — фильм выйдет в прокат при поддержке Национальной Медиа Группы 1 января. На фестиваль организаторы привезли декорации с площадки, провели мастер класс по созданию золотого ключика и открыли магический шатер.

Отдельная зона на площадке уже традиционно посвящена спортивным играм. Популярной у детей стала стрельба из лука и огромная надувная мишень, в которую нужно попасть липким мячом. Самые смелые гости покорили вершину скалодрома. А в этой игре не обошлось без специальной защиты. Так классический футбол превращается в бампер-бол, где немного другие правила игры.

Но насыщенная музыкальная программа — то, ради чего сюда пришли тысячи людей. На центральную сцену вышли главные хитмейкеры страны: NILETTO, Bearwolf и Джиган.

Интрига музыкальной части фестиваля — секретный гость, имя которого организаторы до последнего держали в тайне от зрителей, журналистов и даже самих артистов. Главный хедлайнер — Егор Крид — на фестивале в Петербурге выступил впервые.

Так ярко и громко прозвучал финал юбилейного десятого VK Fest на берегу Финского залива. Дня дня, тысячи зрителей, десятки артистов и блогеров, и миллионы улыбок и воспоминаний.

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