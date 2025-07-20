ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров «Хезболлы» на юге Ливана

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию на территории южного Ливана, в ходе которой был устранен полевой командир «Хезболлы». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным израильской стороны, уничтожен Ахмад Мухаммад Салах, возглавлявший один из ключевых форпостов «Хезболлы» в населенном пункте Йохмор.

«ЦАХАЛ ликвидировал террориста Ахмада Мухаммада Салаха, главу форпоста „Хезболлы“ в Йохморе. Он отвечал за восстановление террористических объектов организации в этом районе», — говорится в сообщении.

Израиль регулярно проводит удары по территории Ливана.

Ранее, писал 5-tv.ru, Армия обороны Израиля ликвидировала одного из ключевых командиров «Хезболлы» — Аббаса аль-Хасана Вахби. Как сообщили в ЦАХАЛ, он занимал должность офицера разведки в спецподразделении «Радван» и был причастен к координации поставок вооружения. Вахби также играл активную роль в попытках восстановления боевого потенциала «Хезболлы», что, по утверждению израильской стороны, грубо нарушает ранее достигнутые соглашения между Иерусалимом и Бейрутом.