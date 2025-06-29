ЦАХАЛ ликвидировала отвечавшего за разведку командира «Хезболлы»

Атака произошла на юге Ливана, в районе Харуна.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира «Хезболлы» на юге Ливана, который отвечал за разведку в спецподразделении «Радван». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Армия обороны Израиля атаковала и ликвидировала террориста Аббаса аль-Хасана Вахби, офицера разведки в батальоне „Радван“ террористической организации „Хезболла“ в районе Харуна на юге Ливана», — отмечается в сообщении.

Также ЦАХАЛ подчеркнула, что Вахби участвовал в попытках восстановления террористической организации «Хезболла», отвечая за поставки ей оружия. Как отмечает ЦАХАЛ, это является вопиющим нарушением договоренностей между Иерусалимом и Бейрутом.

Вечером 28 июня стало известно о ликвидации еще одного командира «Хезболлы» Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунин на юге Ливана. Он отвечал за установку противотанковых ракет «Хезболлы» в секторе Бинт-Джбейль для нанесения ударов по территории Израиля.

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