ЦАХАЛ ликвидировала отвечавшего за разведку командира «Хезболлы»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 25 0

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира «Хезболлы», отвечавшего за разведку

ЦАХАЛ ликвидировала отвечавшего за разведку командира «Хезболлы»

Фото: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Атака произошла на юге Ливана, в районе Харуна.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира «Хезболлы» на юге Ливана, который отвечал за разведку в спецподразделении «Радван». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Армия обороны Израиля атаковала и ликвидировала террориста Аббаса аль-Хасана Вахби, офицера разведки в батальоне „Радван“ террористической организации „Хезболла“ в районе Харуна на юге Ливана», — отмечается в сообщении.

Также ЦАХАЛ подчеркнула, что Вахби участвовал в попытках восстановления террористической организации «Хезболла», отвечая за поставки ей оружия. Как отмечает ЦАХАЛ, это является вопиющим нарушением договоренностей между Иерусалимом и Бейрутом.

Вечером 28 июня стало известно о ликвидации еще одного командира «Хезболлы» Хасана Мухаммада Хаммуди в районе Кунин на юге Ливана. Он отвечал за установку противотанковых ракет «Хезболлы» в секторе Бинт-Джбейль для нанесения ударов по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Дональда Трампа, иранские власти были максимально долго не в курсе об ударах США по ядерным объектам страны.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.47
0.26 92.28
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:25
В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты сняты ограничения
5:05
Мечтают вернуться: иностранные гости поделились впечатлениями от «Алых парусов»
5:00
«Россия!»: выпускники патриотично встретили праздничный салют на «Алых парусах»
4:55
«Чуть не упали в обморок»: впечатления венесуэльцев от праздника «Алые паруса»
4:45
«Смягчение санкций»: Уиткофф проведет переговоры с Ираном по ядерной сделке
4:30
Выпускница из Кировской области ради «Алых парусов» преодолела путь в 15 часов

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025