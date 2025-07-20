Черная полоса: Кэти Перри чуть не покалечила фанатов на выступлении

Певица побывала в космосе, но в ответ получила шквал критики, а ее масштабное турне обернулось чередой неприятных происшествий.

Американская певица Кэти Перри борется с полосой жизненных неудач. Проблемы на каждом шагу — и в личной жизни, и в карьере. Слухи о ее расставании с мужем, актером Орландо Блумом, подтвердились, звезды официально сообщили о разрыве. Кроме того, грандиозное турне артистки Lifetimes, которое началось в апреле, а завершится только в декабре, сопровождается регулярными неприятными инцидентами.

Недавно очередное шоу едва не обернулось трагедией. На сцене появилась гигантская металлическая бабочка, на которой Перри парила над зрителями. Огромная конструкция во время полета дернулась и чуть не упала на толпу. Исполнительница удержалась на бабочке. А за несколько дней до происшествия она получила травму ноги на концерте — позже в своем блоге показывала подписчикам ссадины.

По мнению фанатов, Кэти Перри подвели организаторы и создатели тура. Пользователи сети высмеивают хореографию, костюмы, обвиняют звезду в подражании Мадонне, а также в черном пиаре — попытках привлечь внимание неоднозначными выходками. Другие ее жалеют — говорят о личном и творческом кризисе, списывают неудачи на стресс из-за крушения отношений. Орландо Блум тем временем ходит на вечеринки в гордом одиночестве или в компании молодых дам, например, развлекается на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

В апреле Перри в компании нескольких знаменитых дам, в том числе Лорен Санчес, совершила суборбитальный полет на корабле New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin. Однако вместо признания получила критику и обвинение в тщеславии. Впереди попытки оправиться от расставания и организация совместного воспитания дочери от Блума. В сложный период певица осталась одна, и поддержки ждать не приходится.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Орландо Блум и Кэти Перри так и не поженились.