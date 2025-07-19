Немоногамный эльф: почему Орландо Блум и Кэти Перри так и не поженились

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 134 0

Radar Onlinе: Блум — дамский угодник, поэтому он не женился на Перри

Дамский угодник: почему Орландо Блум и Кэти Перри так и не поженились

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Пара встречалась девять лет.

За девять лет отношений актер Орландо Блум не смог сделать певице Кэти Перри предложение руки и сердца из-за внутренних противоречий. Об этом пишет американский журнал Radar Online со ссылкой на свой источник.

По словам инсайдера, Блум до встречи с Перри был знаменитым дамским угодником, и это никогда не менялось. Несмотря на долгие отношения с певицей, актер так и не смог взять на себя ответственность.

В 2020 году у звездной пары родилась дочь. Девочку назвали Дейзи Дав Блум. Этот факт никак не повлиял на стиль жизни Орландо. Он так и не захотел, по мнению собеседника издания, побыть в роли примерного отца.

При этом в статье Radar Online говорится, что, когда Орландо был с Перри, он был ей верен.

«Он не изменял ей, но ему было тяжело перейти от тусовочного образа жизни к роли примерного папы. Кэти чувствовала это, и именно поэтому они так и не дошли до алтаря», — уверяет инсайдер.

Также собеседник издания добавил, что Кэти тяжело переживает разрыв с Блумом. Но при этом возобновлять с ним отношения певица не намерена. К слову, не так давно Орландо заметили в компании новой девушки. По слухам, сейчас он встречается с известным голливудским стилистом Джейми Мизрахи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему расстались Орландо Блум и Кэти Перри.

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