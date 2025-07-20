Путин отметил вклад металлургов в развитие экономики России

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 73 0

Президент подчеркнул стратегическое значение отрасли и важность поддержки ее работников.

Путин отметил вклад металлургов в развитие экономики России

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Президент Владимир Путин, поздравляя работников отрасли с Днем металлурга, заявил, что горно-металлургический комплекс вносит весомый вклад в развитие страны.

По словам главы государства, деятельность предприятий этой отрасли играет ключевую роль в укреплении экономического, оборонного, индустриального и энергетического потенциала России. Он отметил, что успехи металлургов способствуют развитию транспортной инфраструктуры и обеспечивают конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Горно-металлургический комплекс вносит огромный, стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала нашей страны», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также обратил внимание на важность модернизации предприятий и совершенствования технологий. Он подчеркнул значение социальной поддержки работников, ветеранов отрасли и их семей.

Глава государства напомнил, что 16 июля посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где осмотрел новую коксовую батарею № 12, введенную в эксплуатацию в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал актерское мастерство Ливанова уникальным в поздравлении к юбилею.

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