Путин назвал актерское мастерство Ливанова уникальным в поздравлении к юбилею

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР Василию Ливанову по случаю его 90-летия. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства высоко оценил вклад актера в отечественное искусство, назвав его работы «уникальными» и выразив признательность за преданность творчеству.

«Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры. Ваша яркая творческая судьба, преданность избранному делу и своему призванию вызывают искреннее, глубокое уважение», —говорится в сообщении.

В телеграмме президент также пожелал Василию Ливанову здоровья и благополучия и выразил признание заслугам мастера перед российским искусством.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье актеров. Он окончил ВГИК и начал свою карьеру как режиссер-мультипликатор на студии «Союзмультфильм». Широкую известность получил благодаря ролям в кино, но особенно прославился исполнением образа Шерлока Холмса в серии фильмов, снятых в 1979–1986 годах режиссером Игорем Масленниковым.

За эту роль Ливанов был награжден Орденом Британской империи — редкая честь, которую британская корона оказывает иностранным гражданам.

Помимо актерской деятельности, Ливанов проявил себя как режиссер, сценарист, писатель и автор мемуаров. Его творческое наследие продолжает оказывать влияние на поколения зрителей, а голос артиста — один из самых узнаваемых в отечественной мультипликации и кино.