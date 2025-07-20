Средний чек на разливное пиво в России увеличился на 65 рублей

В России зафиксирован рост среднего чека при покупке разливного пива — по сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 65 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Ромир».

Согласно данным исследования, пиво в стеклянной таре стало дороже в среднем на 32 рубля, тогда как стоимость напитка в алюминиевой банке увеличилась на 40 рублей и достигла 192 рублей. Кроме того, пиво в ПЭТ-упаковке подорожало на 39 рублей.

Аналитики изучили данные покупательского поведения в различных регионах и отметили, что увеличение расходов на разливное пиво наблюдается во всех федеральных округах. Исследование основывается на данных скан-панели, в которую входят более 40 тысяч россиян из разных социальных и демографических групп.

В компании уточнили, что рост среднего чека может быть связан как с повышением стоимости напитка, так и с увеличением объемов покупок. При этом конкретные причины подорожания в исследовании не указываются.

За первые шесть месяцев 2025 года объем производства пива в России достиг 455,07 миллиона декалитров, что на 3,7 процента превышает показатель за тот же период 2024 года.