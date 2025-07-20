Россияне потратили 1,5 млрд рублей на покупку Лабубу на Wildberries

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 76 0

Популярность игрушки выросла почти в 50 раз по сравнению с началом года.

Россияне потратили 1,5 млрд рублей на покупку Лабубу на Wildberries

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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С начала 2025 года россияне приобрели игрушек Лабубу на маркетплейсе Wildberries на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные объединенной компании Wildberries& Russ.

«По данным аналитиков Wildberries & Russ, продажи игрушек Лабубу в текущем году превысили 1,5 млрд рублей. При этом бурный рост начался только в мае 2025 г.», —заявили в ведомстве.

Отмечается, что продажи резко выросли — по сравнению с апрелем объем покупок увеличился на 4700% и достиг десятков миллионов рублей в месяц.

По информации компании, в среднем каждый десятый житель страны приобрел хотя бы одну игрушку Лабубу через платформу Wildberries.

Персонаж Лабубу был создан гонконгским художником Касингом Лунгом для его авторской книги The Monsters еще десять лет назад. С тех пор образ обрел широкую популярность среди поклонников, что и повлияло на коммерческий успех продукции с этим героем.

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