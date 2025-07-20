Reuters: Израильские танки обстреляли мирных жителей в Газе

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 48 0

По меньшей мере 59 человек погибли, более 200 ранены.

Reuters: Израильские танки обстреляли мирных жителей в Газе

Фото: Reuters/Amir Cohen

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По меньшей мере 59 человек стали жертвами обстрела в секторе Газа, когда израильские танки открыли огонь по толпе мирных жителей, собравшихся за гуманитарной помощью. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Инцидент произошел еще 15 июля. По информации палестинских медиков, пострадал 221 человек, из них 20 до сих пор находятся в критическом состоянии. Свидетели утверждают, что израильская бронетехника выпустила как минимум два снаряда по скоплению людей, пытавшихся получить продовольствие с гуманитарных грузовиков.

«Израильские танки открыли огонь по толпе, пытавшейся получить помощь с грузовиков в секторе Газа», — сказано в публикации.

По информации Reuters, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что ее подразделения действительно вели огонь в данном районе, но заявила, что проводит внутреннюю проверку инцидента.

Ранее, писал 5-tv.ru, Армия обороны Израиля нанесла массовые удары по Дамаску. Целями стали президентский дворец, а также комплекс зданий Генштаба сирийской армии.

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