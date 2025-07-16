Армия обороны Израиля нанесла массовые удары по Дамаску

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Армия обороны Израиля нанесла массовые удары по Дамаску

Фото, видео: www.globallookpress.com/Moaz Abu Taha; 5-tv.ru

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Целями стали президентский дворец и комплекс зданий Генштаба сирийской армии.

Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию массированных ударов по Дамаску. На этот раз израильское военное командование не предупреждало жителей жилых кварталов о готовящейся операции.

Целями стали президентский дворец, а также комплекс зданий Генштаба сирийской армии в Дамаске. Момент атаки попал в эфир местного телевидения.

Армия обороны Израиля объявила о срочной переброске двух дивизий на спорные Голанские высоты, ожидается несколько дней интенсивных боев, сообщило армейское радио.

По словам политологов, состояние войны автоматически повышает рейтинг премьера Нетаньяху, поэтому Израиль последовательно начал крупные кампании в Секторе Газа, на границе с Ливаном, против Ирана, а теперь вот в Сирии.

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