После шторма в Белом море пропали трое туристов
Группа из девяти человек отправилась на байдарках к Соловецким островам.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Федор Гладких; 5-tv.ru
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В Карелии второй день ищут пропавших в Белом море туристов. По-прежнему неизвестна судьба троих человек.
Группа отправилась на байдарках от островного архипелага Кузова к Соловкам. Всего в ней было девять человек. В какой-то момент погода ухудшилась, на море начался шторм.
Двое туристов смогли завершить маршрут и добраться до берега. Остальные решили вернуться обратно. Но только четверо успели высадиться на островах. Их эвакуировали вертолетами. Трое пропали без вести.
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