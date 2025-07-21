После шторма в Белом море пропали трое туристов

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Группа из девяти человек отправилась на байдарках к Соловецким островам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Федор Гладких; 5-tv.ru

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В Карелии второй день ищут пропавших в Белом море туристов. По-прежнему неизвестна судьба троих человек.

Группа отправилась на байдарках от островного архипелага Кузова к Соловкам. Всего в ней было девять человек. В какой-то момент погода ухудшилась, на море начался шторм.

Двое туристов смогли завершить маршрут и добраться до берега. Остальные решили вернуться обратно. Но только четверо успели высадиться на островах. Их эвакуировали вертолетами. Трое пропали без вести.

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После шторма в Белом море пропали трое туристов

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