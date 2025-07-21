Частое употребление бодрящего напитка приводит к обезвоживанию.

В жаркую погоду кофе, будь он горячим или холодным, усиливает потливость. О том, почему так происходит, Газета.ру объяснила врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Специалист подчеркнула, что дело не в температуре напитка, а в его составе. Так, кофеин стимулирует нервную систему, повышает частоту сердцебиения и усиливает приток крови. Из-за этого температура тела поднимается.

Организм, чувствуя перегрев, начинает защищаться. Происходит активное потоотделение. Именно поэтому, даже если человек выпьет холодный бодрящий напиток, то со временем это приведет к легкому гидрозу.

Дарья Хайкина добавила, что кофе — диуретик. Он усиливает работу почек, что в свою очередь способствует более быстрому выделению жидкости. Из-за этого человек может страдать от обезвоживания, потому что не успевает восполнять потерю воды.

Врач порекомендовала любителям бодрящего напитка в жару уменьшить количество его приема. А лучше пить кофе вечером или рано утром, когда солнце еще не так сильно греет. Кроме того, если это возможно, Хайкина посоветовала заменить кофе на обычную воду или травяной чай.

Ранее 5-tv.ru писал, что кофе в жару вредит здоровью.