Агента украинских спецслужб задержали в Петербурге
ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru
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Он планировал теракт с использованием БПЛА.
В Петербурге предотвращен теракт с использованием беспилотников. В ФСБ сообщили о задержании агента украинских спецслужб, который помогал навести вражеские дроны.
На оперативных кадрах видно, как непосредственно перед задержанием подозреваемый сжигает некий документ. Установлено, что он сам предложил свои услуги украинским кураторам — собирал информацию о предприятиях и объектах Минобороны.
Суд арестовал пособника террористов. Возбуждено уголовное дело.
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