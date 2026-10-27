Деньги как улика: что грозит агрегатору «Мир квестов» за спонсирование ВСУ

Украине становится все труднее получать транши от своих спонсоров. И на этом фоне Киев развернул целую сеть организаций по всему миру, которые под разными предлогами собирают средства для ВСУ.

Как удалось выяснить «Известиям», одна из таких структур — компания, связанная с крупнейшей в стране онлайн-платформой «Мир квестов». Кто владеет этим бизнесом и куда уходят заработанные в России деньги? Выяснял корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Львов. Квест «Кабинет Бандеры». Изощренная переигровка истории. Участникам предлагают отыскать архив украинских националистов.

Деньги за минуты страха в темных казематах отправляют на фронт. Внизу уведомление: 10% с каждой игры идет ВСУ.

Организатором на сайте указан «Мир квестов» — крупнейший агрегатор индустрии в России, странах СНГ, Украине, Европе и США. Учредителей, по данным СПАРК, трое: гражданин Украины Артем Ярмилко, его жена Анна и партнер Игорь Бобб.

Супруги Ярмилко, по данным «Известий», живут в элитном районе Амстердама. Стоимость квартиры, которую они приобрели за неделю до начала СВО, — около миллиона евро. Соседи их знают.

По данным журналистов, Артем Ярмилко возглавляет нидерландский холдинг ESCAPY. Европейский бренд «Мира квестов». В архивах есть страница, где эта фирма указана представителем в Мариуполе. В списке холдинга 20 украинских городов: от Львова до Харькова.

«Мир квестов» в России — это тысячи проектов. Деятельность в десятках городов: любителей пощекотать себе нервы ждут в темных подземельях многоэтажек.

Кромешная темень, потайные ходы, десятки замурованных дверей. Выбраться отсюда — это тоже отдельный квест. Зауженные коридоры критичны при эвакуации. При включенной сигнализации должны автоматически открыться все двери.

Два года назад в Махачкале в таком же подвале во время пожара погибли две девушки. Билет покупали через тот же агрегатор. «Мир квестов» ответственности не понес.

Правил игры тоже нет: ни ГОСТов, ни требований к актерам и сюжету. В Махачкале приковывали наручниками, в Петербурге били по животу, в Краснодаре аниматор отрубил школьнице палец.

По данным «Контур. Фокус», российский квест-агрегатор — это несколько ООО с общими учредителями: «Мастерская развлечений», «Квест в подарок» и «Мир квестов» — последний в стадии ликвидации. Правопреемник ООО «Мир квестов С» — его учредители все те же Анна Ярмилко и Игорь Бобб. По данным СПАРК, доход 700 миллионов рублей в год, в 2024-м в штате числились два сотрудника.

«Не надо иметь много людей в компании, которая занимается фиктивной деятельностью. Два-три человека может быть. Здесь имеет место переупаковка каких-то денежных масс и их увод за рубеж — может быть, на территорию Украины», — сказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Журналисты отправили официальный запрос в ООО «Мир квестов С». Ответ подписал один из учредителей Игорь Бобб. С его слов, российский агрегатор на сегодняшний день не связан с каким бы то ни было юрлицом на Украине.

«Что касается сайта „Мир квестов. Com.ua“, то его функционирование поддерживалось до 2022 года. В первые же дни после начала специальной военной операции деятельность украинского портала была приостановлена», — говорится в ответе.

Впрочем, никуда не делись родственные связи. По данным инструментов веб-аналитики, украинскими и белорусскими агрегаторами «Мира квестов» владеет брат Игоря Бобба — Вадим Змовик. Анна Ярмилко руководит российским активом из Амстердама, а ее муж, уроженец Украины, отвечает за европейское направление. Бизнес развивается, а касса для ВСУ, судя по сохранившимся скриншотам, пополняется.

«Если будет установлено, что владельцы перечисляют денежные средства на счета ВСУ или в помощь ВСУ, то с этого момента их можно привлекать к уголовной ответственности, счета арестовывать. И их тоже. По решению суда денежные средства и все предприятие может быть конфисковано в доход государства», — сказал адвокат, бывший старший следователь СК при МВД Павел Зайцев.

Страхом по темным схемам, вероятно, торгуют в таких же темных комнатах за тысячи километров от них. Собранные с подвалов миллионы теперь могут стать уликой. Десять процентов с каждого квеста «Кабинет Бандеры» на нужды ВСУ — это уже похоже на бизнес, который пополняет казну врага.

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