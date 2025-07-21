Песков: изменений в составе российской группы на новый раунд переговоров с Украиной нет

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 76 0

Еще не назначена конкретная дата для проведения встречи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Россия не меняла состав делегации для переговоров с Украиной. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе. Вы знаете, что мы выступаем за проведение третьего раунда», — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что еще не назначена конкретная дата для проведения встречи. Как только о ней станет известно, СМИ проинформируют.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Незалежной Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову — секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины — активизировать переговоры с Россией.

Глава Незалежной добавил, что в процесс переговоров необходимо сделать более динамичными. Он также уточнил, что сейчас осуществляется выполнение соглашений, достигнутых в ходе второго этапа урегулирования конфликта в Стамбуле.

Песков также заявил, что третий раунд переговоров будет посвящен обсуждению проектов меморандумов по урегулированию конфликта. Для России приоритетом все еще остается согласование договоренностей предыдущей встречи.

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