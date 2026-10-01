Песков: выступления Путина на «Валдае» ждет весь мир

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» ожидают во всем мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, глава государства традиционно выступит на заседании дискуссионного клуба, после чего примет участие в панельной сессии.

«Президент традиционно выступит. Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир», — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что «Валдай» остается площадкой, на которой собираются аналитики, ученые и политологи, обсуждающие актуальные вопросы российской и международной повестки.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб «Валдай» был основан в 2004 году. Название связано с местом проведения первой конференции — она прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал клуба высоко ценится как в России, так и за рубежом. За время его существования в работе «Валдая» приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран мира.

С участниками ежегодных заседаний клуба с момента его создания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» перешел от формата «рассказа миру о России» к практико-ориентированной работе по формированию глобальной повестки и квалифицированной, объективной оценке мировых политических и экономических проблем.

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