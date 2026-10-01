Песков: выступления Путина на «Валдае» ждет весь мир

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Президент России традиционно выступает на заседании дискуссионного клуба.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Валдай

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» ожидают во всем мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, глава государства традиционно выступит на заседании дискуссионного клуба, после чего примет участие в панельной сессии.

«Президент традиционно выступит. Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир», — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что «Валдай» остается площадкой, на которой собираются аналитики, ученые и политологи, обсуждающие актуальные вопросы российской и международной повестки.

С 28 сентября по 1 октября 2026 года проводится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб «Валдай» был основан в 2004 году. Название связано с местом проведения первой конференции — она прошла в Великом Новгороде, неподалеку от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал клуба высоко ценится как в России, так и за рубежом. За время его существования в работе «Валдая» приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран мира.

С участниками ежегодных заседаний клуба с момента его создания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» перешел от формата «рассказа миру о России» к практико-ориентированной работе по формированию глобальной повестки и квалифицированной, объективной оценке мировых политических и экономических проблем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Вдохновители и мыслители: в чем жизненное предназначение рожденных в март...

Последние новости

13:23
Плакал и каялся: муж признался жене в измене во время утренней молитвы
13:16
«Очень важно»: Ирина Винер о чаевых официантам
13:09
Ремонт привел к останкам: ребенка нашли задушенным и завернутым в газету
13:05
«Ответные меры»: В МИД России вызвали временного поверенного Венгрии в РФ
13:02
«Сарик похудел на уколах»: Лиза Моряк рассказала, что беспокоит мужа
13:01
Скорое пополнение: Анастасия Решетова ждет второго ребенка

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Скоро будет сложно: жена Мота предчувствует новый этап в жизни
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня