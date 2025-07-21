Прочный союз: Венгрия обсуждает с Сербией и Россией строительство нефтепровода

Его могут запустить в 2028 году.

Венгрия обсудила с Сербией сооружение нефтепровода для поставок российской нефти, в дискуссиях приняли участие представители РФ. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Переговоры проходили в формате телеконференции. Стороны обсудили строительство новой магистрали, которая в будущем могла бы соединить Венгрию и Сербию.

Петер Сийярто не в первый раз публично говорит о проходке данного трубопровода. Весной министр уже упоминал, что транспортировка нефти из одной страны в другую может начаться через три года — в 2028-м. Тогда Сийярто утверждал, что в случае успешного завершения строительства этого нефтепровода Венгрия будет обеспечивать сырьем сербский завод, который находится в городе Панчево. Именно это предприятие играет важную роль в энергосбережении страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался финансировать Украину и потребовал раскрыть правду о зверствах ВСУ. Также он призвал ЕС выступить против принудительной мобилизации на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



