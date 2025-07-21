Супругу актера Виктора Бычкова не пустили в театр в инвалидной коляске

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Жену актера Бычкова не пустили на спектакль в театр имени Комиссаржевской

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Вернуть билеты в кассу не удалось.

В Петербурге назревает громкий скандал. Посетительницу в инвалидной коляске не пустили в театр имени Комиссаржевской.

Она пришла на спектакль вместе с супругом — актером Виктором Бычковым, который сыграл егеря Кузьмича в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».

О неприятной ситуации артист рассказал в соцсетях. По его словам, сотрудники театра отказались поднимать его жену Полину в зал по лестнице. Они сослались на приказ Минкульта.

Вернуть билеты в кассу не удалось — администратор сообщил, что сдать их можно только за три дня до спектакля. В итоге супругам пришлось уехать домой.

По словам актера, в театре есть специальное оборудование для таких случаев, однако его не стали использовать. Супруги признались, что часто посещают спектакли в Петербурге, но с таким отношением столкнулись впервые.

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