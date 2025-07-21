Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попросили прекратить их преследование

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 98 0

В Москве началось предварительное заседание суда по делу о теракте в «Крокусе»

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попросили для себя суд присяжных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Еще один из исполнителей попросил о рассмотрении дела с участием присяжных.

Трое фигурантов дела о теракте в «Крокусе»попросили прекратить их уголовное преследование. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru. С просьбой обратились Исроил Исломов*, Джабраил Аушев*, Джумахон Курбонов* и Зубайдулло Исмоилов*.

Еще трое фигурантов — братья Диловар и Аминчон Исмоловы*, а также их отец, попросили для себя суд присяжных.

21 июля в Москве в закрытом режиме началось предварительное заседание по делу о теракте, в результате которого погибли 149 человек.

Теракт в «Крокусе»

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Менее чем за 12 часов их удалось поймать.

Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал, что дело о теракте в «Крокус Сити Холле» поступило в суд.

* — Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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