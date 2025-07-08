Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» поступило в суд

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Расследование было завершено 23 июня.

дело о теракте в крокусе поступило в суд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Обвинительное заключение по делу о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле», поступило для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом 5-tv.ru сообщил один из участников процесса.

Документ был утвержден прокурорами 1 июля.

29 июня один из обвиняемых в теракте заявил, что организатором и заказчиком атаки, по его словам, выступили украинские спецслужбы. Также он сообщил, что исполнителям преступления была представлена легенда о якобы причастности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

23 июня официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о завершении расследования.
Теракт произошел 22 марта 2024 года. В концертный зал ворвались вооруженные люди в камуфляже, открыли стрельбу и подожгли здание. В результате нападения погибли 149 человек, пострадали 609.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело о теракте в «Крокусе» насчитывает 500 томов.

* — террористическая организация, запрещена на территории РФ

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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