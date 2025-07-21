Ушла из жизни актриса театра и кино Татьяна Егорова

На 82-м году жизни ушла из жизни актриса театра и кино Татьяна Николаевна Егорова. О ее кончине 21 июля сообщили на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Кадр из х/ф «Журавль в небе...». реж.: Самсон Самсонов, Аркадий Сиренко. 1978г.

«Ушла из жизни актриса театра и кино, член Союза кинематографистов России Егорова Татьяна Николаевна (08.01.1944 — 21.07.2025)», — говорится в сообщении организации.

Татьяна Егорова начала актерскую карьеру в 1965 году, дебютировав в картине «Месяц май» режиссера Григория Липшица. За свою жизнь она снялась более чем в 30 фильмах, среди которых «Право на прыжок», «Журавль в небе», «Армавир» и «Однажды, двадцать лет спустя». Много лет актриса служила в Театре сатиры.

Помимо актерской работы, Егорова проявила себя и как писатель. Ее перу принадлежат книги «Андрей Миронов и я», «Обрученные любовью», автобиографический роман «Русская роза» и несколько пьес.

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