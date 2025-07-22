Давление Брюсселя чувствуется во всем. Больше месяца еврочиновники атаковали Италию, чтобы в стране отменили запланированный концерт дирижера Валерия Гергиева. Надо признать, что итальянцы сопротивлялись долго, пытались объяснить, что Гергиев — это величина мирового уровня. Что не надо культуру и искусство, словно напильником, шлифовать политикой. Но вот сегодня организаторы были вынуждены сдаться. О торжестве демократии по-европейски — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Это самый наглядный пример того, как крикливое меньшинство навязывает свою волю большинству. Хутор в тандеме с евробюрократией все же одолел простых итальянцев и отменил выступление Валерия Гергиева, которое должно было состояться 27 июля в Королевском дворце в городе Казерта. Мы связались с организаторами концерта, они в шоке — билеты все проданы! Похоже, сработала старая украинская схема — дворец, то есть площадку, завалили угрозами.

«Нет, мы не знаем и сами ждем разъяснений. Причину нам тоже не сообщили. Мы предполагаем, что, возможно, это связано с безопасностью, но точно не знаем», — говорит представитель партнерской организации концерта Scabec Джанлука Дуранте.

Масштаб личности тех, кто его отменяет, и самого Валерия Гергиева несопоставим. Художественный руководитель Мариинского театра и генеральный директор Большого театра. Дирижер с мировым именем, он стал врагом либеральной публике после двух концертов — в освобожденном Цхинвале в 2008-м и в освобожденной Пальмире — в 2016-м.

Предыстория такова: сначала с просьбой отменить концерт Гергиева выступила Юлия Навальная. На этот раз она превзошла себя и говорила не только от имени всех россиян, но и от имени всех итальянцев, которых якобы возмущает выступление Гергиева. А потом она вывела возмущенных на улицу. Вот так выглядел этот мощный протест: 15 человек с флагами Украины и Грузии в Милане диктовали свою волю местным жителям. Главный редактор местного новостного агентства Вирджиния Камерьери, которая освещала этот митинг, была, мягко говоря, удивлена.

«Дирижера пригласили, чтобы он дирижировал оркестром. Его не звали участвовать в политической конференции. Речь идет всего лишь о дирижере, которого пригласили за его профессионализм, за его искусство. И, поскольку мы говорим о том, что искусство не должно подвергаться никакой цензуре, то мне действительно кажется абсурдным, что мы вообще обсуждаем такого рода ситуацию», — отметила главный редактор новостного агентства Byblu Вирджиния Камерьери.

А вот мнение туриста из Великобритании, которому объяснили, что именно хотят эти 15 человек.

«Для меня политика и искусство должны быть разделены. Я считаю, что людям должно быть позволено выступать, выполнять свою работу, зарабатывать на жизнь и путешествовать независимо от их политических взглядов. Я думаю, вы сможете разрешить политические разногласия только тогда, когда люди будут сближаться, а не отталкивать друг друга и просто отменять концерт. Если бы у меня был голос, я бы проголосовал за то, чтобы он мог выступать где угодно», — сказал британец Даррен Аткинсон.

Проблема в том, что антироссийские настроения в Италии насаждаются сверху. Украинских активистов и российских оппозиционеров в изгнании активно поддерживала вице-президент Европарламента Пина Пичерно. Она стала лицом компании против Гергиева.

«Еще раз обращаюсь с призывом к правительству и к президенту региона Кампания, чтобы предотвратить эту рану, которая была бы просто недопустимой для такой страны, как Италия», — сказала вице-президент Европарламента Пина Пичерно.

Ее главным оппонентом стал губернатор региона Кампания Винченцо Де Лука. Это на его территории город Казерта, и он очень хотел увидеть Гергиева у себя в гостях. А раскупленные билеты говорили о том, что итальянцы тоже хотели послушать маэстро.

«В случае с Гергиевым говорят, что речь не о мнении, не о культуре, а о политической пропаганде. Но кто решает, где проходит граница между выражением мнения и пропагандой? Кто это решает? Это особенно позорно», — заявил президент региона Кампанья Винченцо Де Лука.

Старик Винченцо уперся и отказался отменять концерт Гергиева. Прямых рычагов давления на него у евробюрократов нет, но они добились своего с помощью украинских «помощников», которые убедили администрацию дворца в том, что «будут проблемы с безопасностью». Уж это они делать умеют. Вот такая демократия.

* — внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.