Генсек ООН выразил тревогу в связи со стремительным ухудшением ситуации в Газе
Гутерриш осудил длящееся насилие.
Фото: Reuters/Hatem Khaled; 5-tv.ru
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Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство из-за стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также призвал к освобождению заложников. Это в ходе брифинга подчеркнул пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь [ООН] потрясен ускоряющимся ухудшением гуманитарной ситуации в Газе, где рушатся последние связи, поддерживающие жизнь людей», — отметил в обращении Дюжаррик.
По его словам, Гутерриш осуждает длящееся насилие, обстрелы людей, которые пытаются добыть еду для семей в пунктах получения гуманитарной помощи.
В заявлении пресс-секретаря отмечается, что в текущий момент гуманитарная система переживает трудности, поскольку населению анклава остро не хватает предметов первой необходимости.
До этого в министерстве здравоохранения Газы сообщали, что число палестинцев, которые погибли в анклаве с начала обострения конфликта с Израилем в октябре 2023 года, превысило 59 тысяч человек.
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поясняли, что еврейское государство расширит военную операцию в палестинском городе Газа, а удары направит на «уничтожение террористов и объектов террористической инфраструктуры в этом районе».
Ранее, писал 5-tv.ru, израильские танки обстреляли мирных жителей в Газе.
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